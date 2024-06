Noiva de Hugh Grosvenor usa vestido clássico e inova com sapato azul

Noiva do Duque de Westminster, Hugh Grosvenor, a jovem Olivia Henson apostou em um vestido de noiva clássico, mas atraiu os olhares para o sapato azul

O Duque de Westminster Hugh Grosvenorse casou nesta sexta-feira, 7, com Olivia Henson, a nova Duquesa de Westminster, em uma catedral do Reino Unido. A celebração contou com a presença de membros da família real britânica, como o príncipe William, e a noiva roubou a cena com seu vestido elegante. Saiba mais detalhes sobre o look da duquesa:

Olivia Henson escolheu um vestido de noiva clássico, mas deu o seu toque de modernidade no detalhe dos pés. Ela usou sapatos na cor azul marinho, que se destacaram em comparação com o vestido branco. Este toque especial fez todos lembrarem da tradição do hemisfério norte de ter ‘algo novo, algo velho e algo azul’ no look da noiva.

A jovem usou um vestido de noiva da estilista britânica Emma Victoria Payne, que foi feito em crepe de seda marfim e organza de seda. O look contou com um decote decorado com bordados feitos à mão e com tema de flores. Inclusive, o desenho do bordado foi inspirado no véu que a tataravó de Olivia usou em 1880. Além disso, o vestido teve uma cauda de 1,80 metro, que era removível para ela curtir a festa depois.

A nova duquesa ainda usou uma tiara estilosa e histórica. O item escolhido foi a Tiara Faberge Myrtle Leaf, que foi feita para as noivas da família Grosvenor em 1906. Outro ponto de destaque é o buquê de noiva dela, que foi feito com flores dos jardins de Eaton Hall, propriedade da família do noivo, com grama do prado, margaridas, rosas, lírio e outras plantas.

Hugh e Olivia ficaram noivos em abril de 2023, depois de dois anos de relacionamento. Ele é o homem com menos de 40 anos mais rico do Reino Unido, com uma fortuna familiar estimada em 12,8 bilhões de dólares.

Casamento de Hugh Grosvenor e Olivia Henson - Foto: Getty Images

