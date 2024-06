Saiba como foi o casamento de um dos homens mais ricos do Reino Unido

O duque de Westminster Hugh Grosvenor se casou com Olivia Henson em uma cerimônia luxuosa na Inglaterra. Ele é o homem com menos de 40 anos mais rico do Reino Unido

A alta sociedade do Reino Unido celebrou o casamento do Duque de Westminster Hugh Grosvenor e da Duquesa de Westminster Olivia Henson nesta sexta-feira, 7. Eles oficializaram a união na Catedral de Chester, na Inglaterra, com a presença do príncipe William e outros membros da realeza britânica entre os convidados.

Hugh é o homem com menos de 40 anos mais rico do Reino Unido. Ele tem uma fortuna estimada em mais de 12 bilhões de libras em decorrência da herança bilionário que recebeu do seu pai e também dos seus negócios de sucesso. Além disso, ele tem uma relação próxima com a família.

Ele é padrinho de batismo do príncipe George, filho de William e Kate Middleton, e de Archie, filho do príncipe Harry e de Meghan Markle. O próprio Hugh foi batizado pelo Rei Charles III e sua mãe, Natalia, é a madrinha do príncipe William e também era amiga íntima da princesa Diana.

O casamento luxuoso aconteceu de forma discreta e reservado apenas para convidados. Na saída da igreja, os noivos esbanjaram simpatia e trocaram um beijo apaixonado na frente dos fotógrafos de plantão. A noiva usou um vestido da estilista Emma Victoria Payne com um detalhe do véu que foi usado por sua tataravó em 1880.

A festa aconteceu na residência da família Grosvenor, em Eaton Hall, nos arredores de Chester, e contou com um bolo de casamento com sabor de limão. Além disso, o duque anunciou que os moradores de Chester podem pedir sorvete em três cafés locais por conta dele, que vai pagar a conta de todos para que possam celebrar seu casamento junto com ele.

O noivado de Hugh e Olivia aconteceu em abril de 2023, cerca de dois anos após o início do namoro.

Hugh Grosvenor e Olivia Henson - Foto: Getty Images

