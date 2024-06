Sem Kate Middleton, príncipe William vai ao casamento do padrinho do filho

Príncipe William chega ao casamento do amigo Hugh Grosvenor de forma discreta e evita ser fotografado no evento. Saiba qual é a ligação entre William e Hugh

O príncipe William fez questão de prestigiar o casamento do amigo Hugh Grosvenor, que é padrinho de batismo do seu filho mais velho, o príncipe George. O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira, 7, na Catedral de Chester, no norte da Inglaterra.

William chegou ao evento de forma discreta e sozinho. Ele foi visto rapidamente ao desembarcar de uma van preta e entrou rapidamente na igreja. Tanto que ele só foi fotografado de costas pelos paparazzi presentes no local.

Aos 33 anos, Hugh Grosvenor é o Duque de Westminster e se casou com Olivia Henson, de 31 anos, que vai assumir o título de Duquesa de Westminster. Além disso, ele é o homem mais rico do Reino Unido com menos de 40 anos. A fortuna dele é estimada em R$ 12,8 bilhões, sendo que ele é presente da Grosvenor Trustees e da Westminster Foundation. Por sua vez, ela já trabalhou em uma empresa de alimentos artesanais e fez parte do conselho de administração de uma fundação.

Hugh é afilhado do Rei Charles III e sua mãe, Natalia, é madrinha do príncipe William e era grande amiga da princesa Diana. Ele e William cresceram como amigos e o rapaz foi convidado para ser padrinho de George. Inclusive, ele também é padrinho de Archie, filho do príncipe Harry e Meghan Markle.

Vale lembrar que Kate Middleton não acompanhou o marido, príncipe William, no casamento dos amigos porque está em tratamento contra o câncer. Ela está longe da mídia desde o início do ano e segue reclusa com a família para cuidar da saúde.

Príncipe William evita ser fotografado no casamento de amigo - Foto: Getty Images

Hugh Grosvenor em seu casamento - Foto: Getty Images

Olivia Henson em seu casamento - Foto: Getty Images

Príncipe William foge de pergunta sobre Kate Middleton

O príncipe William participou de um evento com veteranos do exército em Londres, na Inglaterra, e foi surpreendido com uma pergunta sobre sua esposa, Kate Middleton. Ela está longe dos holofotes desde o início do ano e enfrenta o tratamento contra o câncer. Com isso, os admiradores da realeza estão curiosos sobre o quadro de saúde dela.

Durante o evento, William foi surpreendido com uma pergunta de um veterano. O senhor perguntou se Kate está indo bem em seu tratamento. Porém, a resposta não foi o que ele esperava. O príncipe despistou e apenas disse: “Ela adoraria estar aqui”.