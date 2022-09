Monograma do Rei Charles III começa a ser usado no Reino Unido

As redes sociais da Família Real mostraram as primeiras cartas com o novo monograma oficial do Rei Charles III

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 19h49 - Atualizado às 19h50

A Família Real britânica divulgou a nova cifra oficial do Reino Unido - Reprodução: Instagram