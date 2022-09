William e Kate Middleton fazem primeira viagem oficial como Príncipe e Princesa de Gales

O Príncipe William e sua esposa Kate Middleton viajaram para o País de Gales com seus novos títulos reais após a morte da Rainha Elizabeth II

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 16h38

Nesta terça-feira, 27, o Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (40) realizaram sua primeira viagem oficial como Príncipe e Princesa de Gales, título que receberam após a morte da Rainha Elizabeth II e a coroação do Rei Charles III (73).

O casal viajou para o País de Gales e visitou a Royal National Lifeboat Institution, instituição de caridade que é responsável pela segurança marítima no país. Os pais de George, Charlotte e Louis conversaram com voluntários e trabalhadores.

O Príncipe e a Princesa foram recebidos pelo adorável Theo Crompton, de quatro anos, que esboçou um largo sorriso quando se encontrou com Kate.

“Que boas-vindas, é ótimo estar de volta. Tem sido maravilhoso passar tempo conversando com os membros da comunidade local e conhecer esses corajosos voluntários que ajudam a manter as pessoas seguras na costa do Norte de Gales”, escreveram o Príncipe e a Princesa sobre a visita em seu Instagram oficial.

William e Kate também visitaram uma igreja na segunda maior cidade galesa, Swansea. “Obrigado a todos que ouvimos na Igreja St. Thomas esta tarde. Foi fantástico juntar-se à equipe que apoia a sua comunidade com tudo, desde instalações para os sem-teto a um banco de alimento e um banco para bebês brilhante. Que centro comunitário especial”, comentou o casal na legenda de um vídeo da segunda visita.

Luto!

Na semana passada, a Família Real revelou uma foto do túmulo da Rainha Elizabeth II, que faleceu no dia 8 de setembro aos 96 anos.

O clique mostra o local de descanso eterno da monarca ao lado do seu marido, o príncipe Philip, e dos pais dela, o rei George VI e a rainha Mãe Elizabeth.