Meghan Markle e Príncipe Harry vão produzir novo filme da Netflix

Segundo o The Sun, longa será baseado em obra de Carley Fortune e tem coincidências com a história de Markle e Harry

Meghan Markle e o príncipe Harry já possuem um novo projeto com a Netflix para chamar de seu. Esse projeto faz parte do acordo milionário que o casal assinou com a plataforma de streaming há alguns anos. Segundo a coluna Page Six, do jornal “The New York Post”, a duquesa de Sussex se unirá ao marido para produzir a versão cinematográfica do livro “Meet Me at the Lake” [Encontre-me no Lago], de Carley Fortune.

O acordo de produção foi assinado nas últimas semanas – e de acordo com a publicação, os Sussex não compraram os direitos do livro, que acredita-se custou US$ 3 milhões. Em vez disso, a Netflix comprou para eles produzirem sob o braço da sua produtora “Archewell Productions”.

A obra apresenta semelhanças com a vida real do duque e da duquesa de Sussex e relata uma história de amor entre um casal que se encontra em torno dos 30 anos, em um cenário próximo a Toronto, onde a ex-atriz morou quando começou seu relacionamento com Harry. Além disso, o livro trata de temas relacionados a traumas de infância, como a perda de um dos pais em um acidente de carro, saúde mental e uso de drogas.

A fonte da coluna comentou: “Eles adoram histórias de amor e comédias românticas”, afirmou, justificando o interesse do casal na história de Carley. "Meet Me at the Lake" foi publicado em maio deste ano pela editora Penguin Random House, a mesma que publicou o polêmico livro "Spare", de Harry. De acordo com especialistas do setor, o investimento para adquirir os direitos do livro deve ter alcançado cerca de 3 milhões de libras.

Segundo a Netflix, Meghan e Harry estão estruturando sua equipe após à saída do produtor Ben Browning, que era o chefe de conteúdo interno da Archewell Productions e quem supervisionou seu documentário.

Príncipe Harry e Meghan Markle vão ficar de fora das homenagens à Rainha Elizabeth II

Príncipe Harry e Meghan Markle continuam ficando de fora nos eventos da Família Real britânica. No próximo mês, a morte da Rainha Elizabeth II completará um ano, e homenagens serão feitas pelo Reino Unido.

De acordo com o tabloide britânico The Sun, a Família irá se reunir no castelo de Balmoral, na Escócia, porém, Harry e Meghan não estão convidados. Vale lembrar que Balmoral foi o local que a Rainha estava com a família antes de falecer no dia 8 de setembro do ano passado.