Meghan Markle dá passo importante em carreira e assina com mesma agência de grandes estrelas

Meghan assinou contrato com uma das maiores agências de talentos dos EUA e acumula projetos à frente e atrás das câmeras

Meghan Markle (41) está pronta para novas aventuras em Hollywood. A duquesa de Sussex deu um passo importante na sua carreira de empresária e assinou um contrato com a agência de talentos William Morris Endeavor.

A empresa é responsável por astros como Dwayne Johnson, Serena Williams e Bella Hadid divulgou o contrato assinado com a ex-atriz, em que ela se compromete à produção televisiva e cinematográfica, parcerias com marcas e outros.

"Estamos honrados em anunciar que a WME agora representa Meghan, a duquesa de Sussex", escreveu a agência em um comunicado emitido nas redes sociais. "Nós iremos focar na construção da sua caminhada empresarial pelas várias facetas da agência e do seu ecossistema, incluindo produção e gravação televisiva, parcerias com marcas, e muito mais", completa.

A WME assumirá ainda a representação da Archewell, fundação criada por Harry e Meghan. Meghan deve preservar o foco de sua carreira filantrópica nas questões que assolam mulheres, mães e jovens garotas. Em entrevista concedida à revista americana Variety, ela declarou que busca “ecoar amor em seus projetos”: “Eu e meu marido enxergamos muitas coisas através de nossa história de amor. Acredito que seja por isso que pessoas ao redor do mundo tenham se conectado, especialmente com nosso casamento. As pessoas amam o amor”. Além do conteúdo sério, porém, ela planeja produzir obras descontraídas.

Príncipe Harry tenta beijar Meghan Markle e ela recusa

O príncipe Harry (38) e a duquesa de Sussex Meghan Markle foram vistos assistindo aos playoffs da NBA, a liga de basquete norte-americana, em Los Angeles, vivendo um momento de descontração. No entanto, a ex-atriz não se sentiu confortável para beijar o marido quando apareceu no telão da partida.

Na famosa 'Kiss Cam', ou câmera do beijo, surgiram os rostos famosos dos membros da realeza e seguindo o roteiro de quem aparece no telão, Harry tentou beijá-la, mas ela riu, se esquivou e colocou a mão no braço do marido. A conta da NBA chegou a publicar o vídeo do flagra em suas redes sociais. Apesar da esquiva, em muitos momentos a duquesa sorriu e comemorou os pontos da partida, assim como Harry.