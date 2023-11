Livro sobre realeza britânica é retirado de lojas após polêmica

O livro “Endgame” do jornalista Omid Scobie foi retirado das lojas após “erro” que revelava nome de membro da Família Real envolvido em polêmica

Nesta quarta-feira, 29, o lançamento de um livro focado na realeza britânica está dando o que falar na imprensa internacional. O livro “Endgame” escrito pelo jornalista britânico Omid Scobie foi lançado oficialmente na terça-feira, 28, mas já está fora de circulação em um país europeu.

A obra que relata os bastidores da Família Real britânica teve que ser retirada das prateleiras nas lojas dos Países Baixos por conta do que foi considerado um “erro” de tradução. O que aconteceu foi que a versão em alemão do livro citava o nome de um membro da Família que teria feito um comentário polêmico e preconceituoso antes do nascimento de Archie, primeiro filho de Príncipe Harry e Meghan Markle.

Ainda não se sabe se o que ocorreu foi um erro de tradução ou se o nome estava em um rascunho do livro que foi enviado para ser traduzido para o alemão. Porém, o nome do membro da realeza não está presente na versão em inglês da obra.

Em entrevista para a revista americana People, o autor Omid Scobie afirma que não citou nomes nem nos rascunhos de seu livro: “Tendo apenas escrito e editado a versão em inglês de Endgame, eu apenas posso comentar sobre o manuscrito – que não inclui os dois indivíduos que tiveram parte na conversa. Estou feliz em saber que o erro da tradução em alemão está sendo corrigido”.

O nome doas pessoas envolvidas na polêmica não foi divulgado em nenhum outro veículo, e o Palácio de Buckingham foi procurado pela People e não quis comentar sobre o assunto.

Entenda a controvérsia!

Em 2021, Príncipe Harry e Meghan Markle se afastaram da Família Real e se mudaram para os Estados Unidos. Após realizarem a mudança, o casal deu uma entrevista para a apresentadora da TV americana Oprah Whifrey. A conversa foi repleta de revelações sobre os bastidores da realeza.

Em um dos tópicos mais delicados e polêmicos da entrevista, Meghan revelou que houve conversas na Família Real sobre "quão escura seria a pele" de Archie, o primeiro filho do casal, quando ele nascesse. Oprah depois revelou que a atriz americana e Harry nunca chegaram a contar para ela quem eram essas pessoas.

Mais revelações!

Porém, o livro “Endgame” ainda contou com mais revelações sobre a Família Real. O autor revelou qual teria sido a reação de Kate Middleton ao ouvir o nome de Meghan Markle ser citado em uma conversa.

Ainda de acordo com Scobie, o Príncipe William não teria aprovado o casamento de Harry e Meghan e nunca gostou da esposa do irmão. E que, William teria cortado o contato com o irmão desde o casamento dele com Meghan.