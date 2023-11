Livro revela reação de Kate Middleton ao ouvir o nome de Meghan Markle

O autor Omid Scobie deu detalhes sobre a conturbada relação de Príncipe William e Kate Middleton com o Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle

Nesta terça-feira, 28, o livro “Endgame” escrito pelo autor e jornalista britânico Omid Scobie foi lançado. A obra mostra os bastidores da Família Real britânica, e algumas revelações sobre o relacionamento complicado de Príncipe William e Kate Middleton com Príncipe Harry e Meghan Markle.

Uma das partes mais surpreendentes foi quando o jornalista deu detalhes sobre as impressões de Kate Middleton sobre Meghan. Segundo o livro, a esposa de Harry teria visto em Kate alguém em que ela pudesse contar durante seu tempo na realeza. Porém, esse não teria sido o caso. De acordo com o autor, a Princesa de Gales “pode ser fria” quando não gosta de alguém, e ela “não era fã” de Meghan.

O autor britânico ainda detalhou qual teria sido a reação de Kate ao ouvir o nome de Meghan Markle. Segundo ele, quando o nome da Duquesa de Sussex surgiu em uma conversa, a esposa do Príncipe William fingiu se tremer.

Scobie ainda afirmou que Kate Middleton e o Príncipe Harry tinham uma relação muito próxima, porém, desde que o cunhado se mudou com Meghan para os Estados Unidos e começou a dar entrevistas falando da Família Real, esse laço não existe mais. “Mas, para ela, não dá para confiar neles depois de todas as entrevistas”, afirma o autor.

Irmãos!

Quem também nunca teria se dado bem com Meghan é o Príncipe William. Em “Endgame”, Omid Scobie afirma que Príncipe William queria se afastar do irmão Harry desde seu casamento com Meghan, de quem ele nunca teria gostado. Para William, Meghan era “a personificação viva de um estranho”.

Ainda sobre o polêmico afastamento de Harry e Meghan da Família e a mudança para os Estados Unidos, William acredita que o irmão “foi arrebatado pelo glamour e pela alegria de viver norte-americana a ponto de se recusar a reconhecer as regras e riscos de gerenciar um relacionamento dentro do aparato institucional”.

Segundo o jornalista britânico, William achou o casamento de Harry e Meghan uma ideia precipitada e que teria uma recepção negativa. O Príncipe também teria feito diversas reclamações sobre Meghan para familiares e assessores. “Ele não gostou de como ela era teimosa, de como ela falava com sua equipe e de quanto seus dramas familiares estavam na imprensa”, diz o autor no livro.

Mais revelações!

Estas não foram as únicas informações de bastidores presentes no livro de Omid Scobie. Mesmo antes do lançamento oficial da obra, uma revelação já estava circulando na imprensa internacional.

Em uma parte do livro, Scobie relata como está o relacionamento de Príncipe Harry com seu pai, o Rei Charles III. De acordo com a obra, ainda existe um carinho entre pai e filho, e Harry e Charles ainda mantém um certo contato.