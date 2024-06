Kate Middleton vai priorizar totalmente os filhos nas férias escolares

Fonte revelou que a duquesa pretende “ficar sozinha com eles”; Kate Middleton está afastada de atividades oficiais durante seu tratamento contra câncer

Kate Middleton vai priorizar totalmente os filhos durante as próximas férias escolares das crianças. Uma fonte da revista Closer Weekly próxima à Família Real Britânica contou que a esposa do Príncipe William planeja tornar “memoráveis” as aguardadas férias de verão dos filhos.

A duquesa é mãe do príncipe George, de 10 anos, da Charlotte, de nove anos e do Louis, de sete anos. Ela tornou público no fim do último mês de março que está em tratamento contra um câncer diagnosticado por ela em janeiro.

“O verão é quando Kate só quer que as crianças sejam crianças e fique um pouco mais livre. E este verão, mais do que nunca, será totalmente voltado para as crianças. Ela quer ficar sozinha com eles”, a fonte revelou que algumas das atividades escolhidas são: caminhadas, passeios a cavalo e até fazer cupcakes.

Ao noticiar a fala da fonte o site do canal lembrou que William e Middleton têm o hábito de levar as crianças para passar suas férias de verão em Anmer Hall, casa e campo da Família Real nas instalações do Palácio de Sandringham.

Vale lembrar que Kate tem passado os últimos meses exatamente em Anmer Hall, aproveitando os benefícios da vida no campo enquanto passa por seu tratamento. Quando Middleton divulgou o vídeo tornando público seu diagnóstico de câncer, ela não deu detalhes sobre a doença e pediu por privacidade.

“O William e a Kate sempre aproveitaram muito os verões com os filhos”, contou outra fonte da Fox News. “A Kate é muito competitiva e sempre se joga nas atividades das crianças”. De acordo com a mesma fonte, por mais que Middleton não possa se envolver tanto nas brincadeiras dos filhos, por causa de seu tratamento, ela planeja “mimar ao máximo” os filhos durante os próximos meses de férias.

Kate Middleton pode nunca mais voltar para suas antigas funções

Kate Middleton segue o seu tratamento contra o câncer e os rumores sobre o retorno dela ao trabalho na realeza britânica circulam pela internet. Desta vez, uma fonte da revista US Weekly comentou que o futuro dela ainda é indefinido.

O informante revelou que Kate “talvez nunca mais volte ao papel que as pessoas a viam antes”. Isso porque ela estaria reavaliando o que vai conseguir enfrentar ao retomar seu trabalho no futuro. Em outro momento, o especialista Richard Fitzwilliams ainda comentou que a possibilidade de Kate voltar aos eventos reais depende da decisão de sua equipe médica e depois de uma reflexão cuidadosa.