Kate Middleton usa truque para controlar os filhos em evento público. Saiba qual!

Kate Middleton criou um código secreto para impedir que os filhos façam bagunça nos eventos da realeza. Saiba o que ela diz para as crianças

A princesa de Gales, Kate Middleton, criou um truque para controlar os três filhos, George, Charlotte e Louis, durante os eventos públicos da realeza britânica. De acordo com o escritor Tom Quinn, autor do livro 'Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in The Royal Family', a esposa do príncipe William diz um código secreto para manter as crianças comportadas.

“Quando o príncipe Louis se comportou mal no Jubileu de Platina da falecida rainha, por exemplo, mostrando a língua para sua mãe, a reação de Kate foi elogiada por equipes de comentaristas especializados. Ela aparentemente usou um código secreto para acalmar as crianças, como faz às vezes – ela simplesmente diz: 'vamos fazer uma pausa'. Mas, como explicou um ex-funcionário, as crianças sabem que essas poucas palavras têm muito mais peso do que podemos imaginar”, afirmou ele.

A próxima aparição pública de Kate Middleton com seus três filhos deve acontecer na cerimônia de coroação do Rei Charles III em maio deste ano. Como herdeiros do trono britânico, as crianças devem ter um papel importante na coroação do avô e a presença deles é aguardada na Abadia de Westminster, em Londres, onde o evento acontecerá.

Kate Middleton exibe nova foto com os filhos

A princesa de Gales Kate Middletonencantou os fãs da realeza britânica no último final de semana ao mostrar uma nova foto com os três filhos: príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis, frutos do casamento com o príncipe William.

Ela celebrou o Dia das Mães no Reino Unido com o retrato da família. Na imagem, ela e os herdeiros apareceram sentados nos galhos de uma árvore em um lindo dia de sol. “Feliz Dia das Mães da nossa família para a sua”, disse ela na legenda da foto.

As crianças roubaram a cena com seus lindos sorrisos e os looks despojados, já que são frequentemente fotografados apenas com roupas sociais em eventos formais da realeza.