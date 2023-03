Kate Middleton brilha em foto inédita com os três filhos

Esposa do príncipe William, Kate Middleton é fotografada em momento de diversão com os três filhos

A princesa de Gales Kate Middleton encantou os fãs da realeza britânica no último final de semana ao mostrar uma nova foto com os três filhos: príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis, frutos do casamento com o príncipe William.

Ela celebrou o Dia das Mães no Reino Unido com o retrato da família. Na imagem, ela e os herdeiros apareceram sentados nos galhos de uma árvore em um lindo dia de sol. “Feliz Dia das Mães da nossa família para a sua”, disse ela na legenda da foto.

As crianças roubaram a cena com seus lindos sorrisos e os looks despojados, já que são frequentemente fotografados apenas com roupas sociais em eventos formais da realeza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Brigas nos bastidores da realeza

Um especialista na família real britânica revelou que nem tudo são flores no palácio real! O escritor Tom Quinn contou que Kate Middleton e príncipe Williamprotagonizam grandes brigas em casa e que já chegaram a jogar objetos um contra o outro. A revelação foi feita no livro 'Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family' (Juventude Dourada: Uma história íntima de crescer na família real, em tradução livre).

Quinn é um ex-funcionário da realeza e decidiu escrever sobre a intimidade do casal real. “Nem tudo é doçura. Eles têm brigas terríveis em que jogam coisas um no outro. Kate pode parecer uma pessoa muito calma, e William também. Mas nem sempre é assim. Porque o grande estresse para William e Katem é que eles estão constantemente cercados [por pessoas da equipe]. É como um romance de Jane Austin”, disse ele em um trecho do livro. Então, ele contou que as brigas não abalam o romance deles e eles se entendem no final. “É claro que todos os casais brigam, gritam um com o outro e dizem coisas desagradáveis, mas Kate é uma apaziguadora por instinto e William sempre cede, já que ele teve emoções mais do que suficientes”, afirmou.