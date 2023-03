Príncipe William e Kate Middleton protagonizam brigas nos bastidores do palácio real

Especialista na realeza britânica diz que o príncipe William e Kate Middleton jogam objetos um contra o outro durante brigas no palácio

Um especialista na família real britânica revelou que nem tudo são flores no palácio real! O escritor Tom Quinn contou que Kate Middleton e príncipe William protagonizam grandes brigas em casa e que já chegaram a jogar objetos um contra o outro. A revelação foi feita no livro 'Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family' (Juventude Dourada: Uma história íntima de crescer na família real, em tradução livre).

Quinn é um ex-funcionário da realeza e decidiu escrever sobre a intimidade do casal real. “Nem tudo é doçura. Eles têm brigas terríveis em que jogam coisas um no outro. Kate pode parecer uma pessoa muito calma, e William também. Mas nem sempre é assim. Porque o grande estresse para William e Katem é que eles estão constantemente cercados [por pessoas da equipe]. É como um romance de Jane Austin”, disse ele em um trecho do livro. Então, ele contou que as brigas não abalam o romance deles e eles se entendem no final. “É claro que todos os casais brigam, gritam um com o outro e dizem coisas desagradáveis, mas Kate é uma apaziguadora por instinto e William sempre cede, já que ele teve emoções mais do que suficientes”, afirmou.

Ele ainda contou que já para perceber quando William está irritado com a esposa por causa do jeito que ele a chama. “Ele a chama de 'querida' com sinais de irritação em seu tom”, disse ele. Além disso, ele revelou que o apelido carinhoso que o mais usa é 'bebê'.

Alfaiate revela climão entre Kate Middleton e Meghan Markle

O alfaiate de luxo que já trabalhou para a família real, Ajay Mirpuri, que o príncipe Harry (38) menciona em seu novo livro "Spare", compartilhou seu ponto de vista pela primeira vez em uma entrevista ao jornal britânico The Daily Mail nesta terça-feira, 10. Ele comentou sobre os boatos de que Kate Middleton e Meghan Markle teriam discutido por causa dos vestidos das daminhas no casamento de Meghan e príncipe Harry.

Ele contou que não viu nenhuma confusão, mas que receberam a ordem de fazer ajustes nos vestidos das crianças. “Se algo aconteceu nos bastidores, não foi na minha frente. Mas sim, casamentos são estressantes na maioria do tempo - especialmente se é um casamento desse nível, você tem que respeitar isso.” disse ele. “Eles tiveram contratempos que qualquer um teria em um casamento- bainhas tendo que ser feitas no último minuto. Eu posso entender por que qualquer um ficaria triste com essa situação, os vestidos não estavam servindo. É estressante.” continuou Ajay.

“Eu me sinto mal por todos eles porque você não iria querer que as crianças fossem apresentadas com um vestido que não as serviam em um grande espetáculo - e é isso que aquilo era”, complementou o alfaiate falando sobre os vestidos. “Todos os seis vestidos tiveram que ser ajustados, nós fizemos isso”, conta Mirpuri orgulhoso de ter servido a família real.