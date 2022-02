Kate Middleton se encontra com Príncipe Charles e Camilla

Kate se juntou ao casal real para visitar uma fundação do Príncipe Charles

Na manhã desta quinta-feira, 3, Kate Middleton (40) se juntou ao Príncipe Charles (73) e sua esposa Camilla (74) para um passeio real!

Os três visitaram o espaço artístico Trinity Buoy Wharf, que abriga programas comandados pela fundação do Príncipe Charles. O trio real pode ver os alunos realizando trabalhos com bonecos de cera e tendo aulas de desenho.

Assim como Charles, Kate adora e apoia trabalhos e iniciativas artísticas. A Duquesa de Cambridge é formada em História da Arte, e tem a função de patrona real da Galeria Nacional de Retratos em Londres.

Em um post feito no Instagram de Kate e Príncipe William, junto com as fotos da visita, a Duquesa escreveu: "É um ótimo exemplo de como usar bolsas de estudo para alcançar aqueles que normalmente não teriam acesso a oportunidades como essas - continuem com o ótimo trabalho"

As visitas reais de Charles, Camilla e Kate

As visitas da família real estão a todo vapor! Na última terça-feira, 1, o Príncipe Charles e Camilla foram para a Chinatown de Londres para celebrar o Ano Novo Chinês.

E no dia 2, Kate Middleton foi até um estádio de rugby comemorar sua nova função de patrona real da liga britânica do esporte.

