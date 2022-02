Kate Middleton vira patrona real da liga britânica de rugby

O apadrinhamento das entidades de rugby era feito pelo Príncipe Harry, e Kate assumiu seu papel

02/02/2022

Nesta quarta-feira, 2, Kate Middleton (40) anunciou que se tornou a patrona real de suas entidades de rugby na Inglaterra.

A esposa do Príncipe William (39) apadrinhou a Liga Inglesa de Rugby e a união britânica do esporte. Este papel era desempenhado pelo Príncipe Harry (37).

No anúncio feito em suas redes sociais, Kate escreveu: "Estou muito animada por me tornar patrona da Rugby Football League e Rugby Football Union - duas organizações fantásticas que são comprometidas em aproveitar o poder que o esporte pode ter para unir comunidades e ajudar os indivíduos a prosperarem. Estou ansiosa para trabalhar com eles em todos os níveis dos jogos e torcer para a Inglaterra".

Ainda neste dia 2 de fevereiro, a Duquesa de Cambridge acompanhou um treino de rugby e foi levantada por um grupo de jogadores. No passeio, Kate vestia um look esportivo todo preto e calçava chuteiras.

