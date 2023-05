Kate Middleton revela talento secreto ao surgir em foto inédita

A Princesa de Gales Kate Middleton surgiu em uma foto inédita e revelou um talento musical ao realizar surpresa

Neste domingo, 14, Kate Middleton surpreendeu seus admiradores ao surgir em uma belíssima foto inédita publicada no Instagram oficial do Príncipe e Princesa de Gales.

Na foto em preto e branca feita por Alex Bramall, a Princesa de Gales surgia de frente a um piano com um elegante vestido azul longo.

A Princesa de fato mostrou suas habilidades musicais e tocou o piano em uma ocasião especial. No sábado, 13, ocorreu a final da competição musical Eurovision. Kate surgiu em um breve trecho da transmissão tocando uma canção no piano.

“Um pouco dos bastidores das filmagens para a surpresa da noite passada no Eurovision”, lia-se a legenda da foto em que Kate aparecia elegante. O trecho da surpresa em que Kate mostrava seu talento oculto também foi compartilhado no Instagram do casal real.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Bastidores!

Ainda no sábado, o Príncipe e a Princesa de Gales compartilharam em suas redes sociais um vídeo com diversas cenas inéditas nos bastidores da coroação do Rei Charles III.

Entre as cenas estavam o Príncipe Louis e a Princesa Charlotte antes de posarem no balcão do Palácio de Buckigham com a família, trechos do discurso de Príncipe William para seu pai e William com seu filho mais novo Louis no ‘The Big Help Out’, dia de caridade após a coroação.