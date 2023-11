Kate Middleton revela rotina fitness que Príncipe William acha “maluca”

A Princesa de Gales Kate Middleton revelou em um podcast qual é a sua rotina fitness que deixa seu marido Príncipe William surpreso

Recentemente, Kate Middleton surpreendeu ao revelar em uma entrevista qual é a sua rotina fitness. A Princesa de Gales revelou que sua prática de atividade física surpreende o marido, Príncipe William.

O casal participou de uma entrevista ao podcast esportivo de Rugby “The Good, The Bad, The Rugby”. William e Kate não eram os únicos membros da Família Real a participar do episódio, a Princesa Anne também estava presente para a entrevista.

Isso porque, o Príncipe William, a Princesa de Gales Kate, e a Princesa Anne são patronos das seleções de Rugby de Gales, Inglaterra e Escócia, respectivamente. Por isso, foram convidados pelo podcast para conversarem sobre o Copa do Mundo de Rugby.

Kate Middleton estava falando sobre a importância de se manter ativa e praticar esportes, algo que foi incentivada desde criança. Uma de suas atividades físicas favoritas é a natação. Porém, o que surpreendeu foi um detalhe dessa prática de Kate. A Princesa de Gales revelou que gosta de nadar em água fria.

“Quanto mais fria, melhor. Eu amo muito”, começou dizendo a mãe de George, Charlotte e Louis. “Quase ao ponto que William diz: ‘Catherine, você é maluca’. E quando está escuro e chovendo”, ainda detalhou Kate sobre sua prática fitness.

Esta não foi a primeira vez que Kate comentou sobre seus exercícios físicos. Em um encontro com súditos, a Princesa de Gales chegou a comentar que tem um robe específico para essa prática. “Ela disse que veste um deles [robe] quando ela vai nadar na água fria”, declarou Alison Cheeke que estava no local e foi entrevista pela revista americana People.

Além da natação, Kate é muito fã de tênis. Além de acompanhar de perto o torneio de Wimbledon, na Inglaterra, a Princesa de Gales foi fotografada em uma partida com o ex-tenista Rafael Nadal.

Confira aqui o podcast com Kate Middleton, Príncipe William e Princesa Anne!

Tia!

Nessa última semana, o irmão mais novo de Kate Middleton, James Middleton revelou nas redes sociais que se tornou pai! Ele e a esposa Alizee Thevenet celebraram a chegada do filho Inigo ao mundo.

"Ele está nas nossas vidas apenas algumas semanas, mas elas foram as mais especiais da minha vida", disse James na legenda de diversas fotos em que mostrava o filho recém-nascido.