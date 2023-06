Kate Middleton surpreende ao mostrar talento secreto em encontro com famoso

A Princesa de Gales Kate Middleton deixou os fãs boquiabertos ao compartilhar um talento nas redes sociais

Neste domingo, 25, Kate Middleton (41) surpreendeu a todos ao revelar um de seus talentos em uma publicação compartilhada no Instagram oficial do Príncipe e Princesa de Gales. A Princesa surgiu nas quadras de tênis.

Não só isso, a esposa do Príncipe William (40) jogou nas quadras de Wimbledon, onde acontece o tradicional Grand Slam do esporte. A mãe de George (9), Charlotte (8) e Louis (5) foi acompanhar os meninos e meninas que pegam as bolinhas durante uma partida de tênis.

A Princesa de Gales estava acompanhada de uma presença pra lá de especial. Kate conseguiu bater bola e mostrar suas habilidades no tênis para ninguém menos que Roger Federer (41), jogador já aposentado que venceu oito vezes em Wimbledon.

“Os boleiros e boleiras de Wimbledon tem um papel primordial nos campeonatos. Fomos visitá-los em um dia de treinamento com Roger Federer”, escreveu a Princesa nas redes sociais oficiais do casal real.

Recentemente, a Família Real se reuniu para uma tradição da monarquia britânica. A família participou do evento Trooping The Colour, que celebra o aniversário do monarca da Inglaterra. Esta foi a primeira vez que o Rei Charles III foi o monarca homenageado no evento.

Porém, quem chamou a atenção e foi destaque no evento foi Kate Middleton. A Princesa de Gales surpreendeu ao surgir com um vestido verde vibrante do estilista Andrew Gn acompanhado de um chapéu Philip Tracey da mesma cor.

Eita!

Nesta última semana, a Duquesa de York Sarah Fergusson chocou os seguidores e admiradores da Família Real ao revelar problema de saúde. A ex-esposa do Príncipe Andrew contou que foi diagnosticada com câncer de mama.

A Duquesa passou por uma cirurgia e, de acordo com a revista americana People, o procedimento foi um sucesso e o prognóstico é bom.