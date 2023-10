Irmão de Kate Middleton é pai pela primeira vez; veja a primeira foto do bebê

James Middleton e Alizee Thevenet estão casados desde 2021

James Middleton, irmão mais novo de Kate Middleton, e a mulher, Alizee Thevenet, são pais pela primeira vez. O irmão da princesa compartilhou nesta sexta-feira, 27, as primeiras imagens de seu filho recém-nascido: "Ele está nas nossas vidas apenas algumas semanas, mas elas foram as mais especiais da minha vida", disse na legenda, que também revelou o nome da criança: Inigo.

“Não importa o quão preparado eu pensasse que estava... eu não estava preparado para a emoção avassaladora de conhecer Inigo pela primeira vez e o amor pela minha querida Alizée quando nos tornamos três”, revelou.

O nascimento do pequeno foi confirmado pelo Daily Mail nesta quinta-feira, 26, De acordo com a publicação, James foi fotografado passeando com o bebê recém-nascido pelo bairro de Notting Hill, na cidade de Londres, na Inglaterra.

O casal recentemente perdeu a cachorrinha Ella, no post James falou sobre como o ano havia sido difícil após a perda do animal de estimação: "Foi um início de ano muito difícil depois de perder minha amada Ella. No entanto, terminaremos o ano com a pequena adição mais preciosa à nossa crescente família”.

“Nós nos adaptamos à nossa nova vida como pais e eu contei a ele tudo sobre Ella e que se não fosse por ela ele não estaria aqui hoje e que sentimos muita falta dela. Os cães foram fantásticos ao receber seu irmão mais novo na matilha”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por James Middleton (@jmidy)

Este bebé é o quarto sobrinho de Kate Middleton. Pippa, irmã da princesa de Gales, tem três filhos: Arthur, de quatro anos, Grace, de dois, e Rose, de um. Por sua vez, Kate é mãe de George, de dez anos, Charlotte, de oito e de Louis, de cinco, fruto do seu casamento com o príncipe William.

