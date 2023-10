Irmã de Kate Middleton fará parte da sexta temporada da série “The Crown”

A irmã de Princesa de Gales Kate Middleton, Pipa Middleton, estará na nova temporada da série “The Crown”

Nesta terça-feira, 17, a revista americana People confirmou mais novidades sobre a próxima temporada da série “The Crown”. A produção premiada da Netflix que acompanha a história da Família Real britânica irá para sua sexta temporada.

A mais nova informação sobre a série é que a irmã de Kate Middleton, Pippa Middleton, estará presente na trama dessa nova temporada. A irmã da atual Princesa de Gales será interpretada pela atriz Matilda Broadbridge.

Em seu Instagram, Maltida compartilhou a felicidade de ter sido escalada para interpretar a irmã de Kate. “Uma visita curta, porém, doce, a terra de The Crown”, escreveu a atriz na legenda de uma foto de frente ao seu camarim. “Muito animada em anunciar que eu estarei aparecendo como Pippa Middleton em The Crown, muito grata por ser uma pequena parte dessa produção e dessa experiência, fiquem ligados”, disse. Segundo a revista britânica Tatler, esse será o “primeiro grande papel” da carreira da jovem Matilda, que já ganhou um prêmio de jovem atriz. Porém, não iremos ver a atriz como Pippa tão cedo.

A sexta temporada de “The Crown” será dividida em duas partes. A primeira irá ao ar em 14 de novembro desse ano, e focará no relacionamento entre a Princesa Diana e seu namorado Dodi Al-Fayed, que faleceram em um acidente de carro fatal em 1997. Já a segunda parte, terá sua estreia no dia 14 de dezembro e mostrará o Príncipe William voltando para a escola após a morte da mãe.

É nessa segunda parte que Kate Middleton entra na história, e de acordo com a revista People, teremos um episódio focado na vida pessoal da atual Princesa de Gales, e assim, veremos Pippa Middleton sendo interpretada por Matilda.

Em setembro do ano passado, a Netflix anunciou quem iria interpretar William e Kate na sexta temporada da renomada série. O Príncipe será vivido por dois atores em diferentes fases da vida. Rufus Kampa viverá William a partir dos 15 anos. Já Ed Mc Vey irá interpretar o Príncipe a partir dos 20 anos. A Princesa de Gales, Kate Middleton será vivida na série pela jovem atriz Meg Bellamy, que assim como Matilda e os intérpretes de William, está fazendo sua estreia na televisão.

Eita!

Fora dos sets de gravação, o clima estaria tenso entre os membros da Família Real. De acordo com o tabloide britânico The Daily Express, Príncipe William e Kate teriam tido um desentendimento com o Rei Charles III, pai de William.

A razão do conflito teria sido o filho mais velho do Príncipe e da Princesa, George. “Soube, pelos meus contatos, que houve uma discussão sobre um envolvimento mais formal do George [na coroação]”, relatou Tom Quinn, especialista em realeza.