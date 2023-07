Kate Middleton usa blazer menta em manhã no Torneio de Wimbledon

A Princesa de Gales arrasou no look durante participação em Torneio de Wimbledon, no qual Roger Federer foi homenageado

Nesta manhã de terça-feira, 4, Kate Middleton surpreendeu o público ao aparecer no Campeonato de Tênis de Wimbledon, no Aberto da Inglaterra, em Londres. A Princesa de Gales compareceu ao evento no All England Club para homenagear Roger Federer, ex-tenista suíço e seu amigo de longa data.

No evento, Kate apostou em uma saia branca midi plissada e um blazer Balmain na cor menta, avaliado em £ 1.950 (cerca de R$ 12 mil). Ela finaliza o look com clássicos scarpins brancos e a bolsa crossbody Amberley, da Mulberry. Confira as fotos:

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

A princesa, que é patrona do All England Lawn Tennis Club desde 2016, também aproveitou o dia chuvoso em Londres para combinar seu look com o guarda-chuva. Olha que fofura:

Foto: Getty Images

KATE MIDDLETON E A POLÊMICA ENTREVISTA DE MEGHAN MARKLE

De acordo com novo livro sobre a realeza, Kate Middletonteve um papel importantíssimo na resposta oficial do Palácio de Buckingham às reivindicações feitas na polêmica entrevista da Meghan Markle com OprahWinfrey em 2021.

Depois que o duque e a duquesa de Sussex alegaram durante a entrevista que na realeza haviam "preocupações e conversas sobre o quão escura" a "pele de seu filho Archie pode estar quando ele nascer", o Palácio divulgou uma declaração de 61 palavras em resposta a entrevista.

A declaração afirmou que "algumas lembranças podem variar" em relação ao que foi discutido na entrevista - e agora, uma nova edição de Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, de Valentine Low, afirma que a princesa de Gales desempenhou um papel fundamental em incentivar a declaração, de acordo com um trecho compartilhado pelo The Times.

Low cita uma fonte que afirmou que a resposta do Palácio inicialmente tinha "uma versão muito mais branda" da frase "lembranças": “O debate foi: você se eleva totalmente acima disso e oferece o ramo de oliveira de [Harry e Meghan serem] 'membros muito amados da família'? Ou há algum momento em que você tem que intervir e oferecer uma visão?", a fonte compartilhou com Low, acrescentando que Kate e o príncipe William queriam "endurecer" o comunicado.

Outra fonte disse ao autor que Kate insistiu que a frase permanecesse na resposta do Palácio. “Foi Kate quem claramente deixou claro: 'A história julgará esta declaração e, a menos que esta frase ou uma frase semelhante seja incluída, tudo o que eles disseram será considerado verdadeiro".

A fonte continuou: “Ela não recebe tanto crédito quanto deveria, porque é muito sutil sobre isso. Ela está jogando o jogo longo. Ela sempre está de olho: 'Esta é minha vida e meu caminho histórico e um dia serei rainha".