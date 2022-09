Kate Middleton revela reação dos filhos ao verem sua foto de noivado com o Príncipe William

Em conversa com alguns súditos, Kate Middleton compartilhou o que os seus três filhos falaram de sua foto de noivado

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 18h58

Na última quinta-feira, 29, enquanto conversava com apoiadores em Gales, Kate Middleton (40) comentou sobre a reação de seus filhos à foto de seu noivado com o Príncipe William (40).

A Princesa de Gales se deparou com uma fã segurando uma bandeira contendo uma foto dela e William noivos em 2010. “Oh meu Deus, isso é do meu noivado? ”, perguntou a Princesa ao ver a foto.

“Nós sempre rimos sobre isso. Mesmo estando casados há 11 anos, nós estamos juntos pelo dobro desse tempo, então é extraordinário”, comentou a Princesa em vídeo compartilhado por uma fã no TikTok.

A mãe de George (9), Charlotte (7) e Louis (4) revelou qual foi a reação dos filhos ao verem estas fotos antigas: “As crianças olham para essas fotos e dizem: ‘Mamãe, você parece tão jovem’”.

Princesa de Gales!

Ainda na última quinta-feira, Kate Middleton recebeu alguns membros da Marinha Britânica no Castelo de Windsor.

Em seu primeiro evento sozinha como Princesa de Gales, a esposa do Príncipe William vestia um terninho azul escuto com uma camisa branca por baixo. Kate ainda complementou o look com um cinto.