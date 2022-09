Kate Middleton, a Princesa de Gales, recebe a Marinha Britânica no Castelo de Windsor

A Princesa de Gales Kate Middleton recebeu sozinha alguns membros da Marinha Britânica no Castelo de Windsor

29/09/2022

Nesta quinta-feira, 29, Kate Middleton (40) surgiu sorridente ao receber alguns membros da Marinha Britânica no Castelo de Windsor.

Em seu primeiro evento sozinha como Princesa de Gales, a esposa do Príncipe William (40) vestia um terninho azul escuto com uma camisa branca por baixo. Kate ainda complementou o look com um cinto.

Nas três fotos do encontro publicadas no Instagram oficial do Príncipe e Princesa de Gales, Kate apareceu sorridente conversando com a equipe de um dos navios da Marinha e ainda posou para uma foto oficial com os navegantes que vestiam camisa branca e gravata.

“Um prazer conhecer alguns membros da Companhia do Navio da Marinha Real HMS Glasgow, saber mais sobre seus papéis e o que se segue na rota para colocá-lo na água”, comentou a mãe de George, Charlotte e Louis sobre o encontro.

Visita real!

Na última terça-feira, 29, Kate e o Príncipe William fizeram sua primeira viagem real com o título de Príncipe e Princesa de Gales.

O casal viajou para o País de Gales e visitou a Royal National Lifeboat Institution, instituição de caridade que é responsável pela segurança marítima no país. Os pais de George, Charlotte e Louis conversaram com voluntários e trabalhadores.