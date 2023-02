Kate Middleton revela que não espera que Príncipe William a dê um presente de Dia Dos Namorados

A Princesa de Gales Kate Middleton comentou que não espera que seu marido Príncipe William lhe entregue um presente no Dia dos Namorados

Apesar de no Brasil o Dia dos Namorados ser comemorado em junho, em outros lugares do mundo, como da Inglaterra, a data é celebrada no dia 14 de fevereiro. Com a data romântica chegando, Kate Middleton foi questionada sobre seu presente de Dia dos Namorados durante uma visita real.

Durante um passeio a um mercado na cidade de Leeds, Kate visitou uma banca de um senhor que vendia flores. À mostra estavam rosas vermelhas, um presente tradicional de Dia dos Namorados.

O florista, que de acordo com a revista americana People se chama Neil Ashcroft, não perdeu a oportunidade de conversar com a Princesa de Gales. “Sem dúvidas que William irá comprar rosas vermelhas para você”, afirmou o florista.

Porém, a resposta de Kate surpreendeu. De acordo com o vendedor de flores, a Princesa teria respondido: “Eu não acho que ele irá”.

Mesmo com a resposta negativa, o florista Ashcroft revelou que tentou vender flores para Kate, e ainda disse: “Eu ofereci um desconto a ela”.

Nervosismo!

Foi neste mesmo mercado que Kate surpreendeu ao ter uma reação amável com um homem que ficou nervoso ao vê-la.

O homem pediu para tirar uma selfie com a Princesa de Gales e quando ela se aproximou, ele começou a tremer. Foi aí que a esposa do Príncipe William acalmou o fã.