Saiba qual foi a reação de Kate Middleton ao encontrar fã nervoso em vê-la

Durante uma visita real, Kate Middleton se encontrou com fã que ficou nervoso ao tirar uma selfie com a Princesa de Gales

Nesta última terça-feira, 31, Kate Middleton (41) saiu em público para divulgar um de seus trabalhos reais. Durante um encontro com um fã, a Princesa de Gales teve uma reação elegante ao perceber que o homem que encontrou estava nervoso ao vê-la.

A Princesa estava na cidade de Leeds, no norte da Inglaterra. Kate foi a um mercado local conversar com vendedores sobre a primeira infância, assunto que a Princesa dedica seus trabalhos reais e iniciativas.

Os presentes que passeavam no mercado ficaram surpresos ao ver a esposa do Príncipe William (40) andando pelo local em um sobretudo verde-escuro.

Um desses presentes era um homem que pediu para tirar uma selfie com Kate. A mãe de Charlotte, George e Louis foi até ele. Na hora da foto, as mãos do homem tremiam enquanto ele tentava apertar o botão para colocar a câmera em modo selfie.

“Me desculpe. Estou muito nervoso”, disse o homem para Kate. A Princesa então respondeu: “Por favor, não se preocupe. Todos nós ficamos nervosos”. Após a breve conversa, a dupla tirou a foto.

The Princess of Wales very sweetly calms a man’s nerves when he asked her for a selfie at @LeedsMarkets. “We all get nervous” #ShapingUs@GBNEWS | @Earlychildhoodpic.twitter.com/fRuaKp4ZJD — Cameron Walker (@CameronDLWalker) January 31, 2023

Nova conta!

Empenhada em seus trabalhos reais relacionados a primeira infância, a Princesa de Gales criou uma nova conta no Instagram. O perfil é do The Royal Foundation Center for Early Childhood, fundação que trabalha com o assunto em que Kate se dedica.

A primeira postagem foi feita no dia 19 de janeiro e acompanha Kate Middleton em passeios reais em que trata da primeira infância.