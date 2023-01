Kate Middleton lançou secretamente uma nova conta no Instagram no começo deste ano

A nova conta de Kate Middleton é para o projeto The Royal Foundation Center for Early Childhood

Kate Middleton (41) está expandindo sua presença nas redes sociais! A princesa de Gales lançou silenciosamente uma nova página no Instagram no início deste mês, criando uma conta no The Royal Foundation Center for Early Childhood.

Kate criou a fundação junto de seu marido príncipe William (41) como um projeto menor dentro da Royal Foundation em junho de 2021 para aumentar a conscientização sobre a importância dos primeiros cinco anos de vida e promover resultados para a sociedade.

A primeira postagem da página foi feita em 19 de janeiro, sobre compromissos relacionados a Kate, como uma visita ao Foxcubs Nursey até a reunião inaugural do Grupo Consultivo que supervisiona o Center for Early Childhood .

Kate também protagonizou um vídeo divulgado na nova página do Instagram na terça-feira, no qual falou sobre o impacto duradouro dos primeiros anos de vida de uma criança.

“Nossa primeira infância, desde a gravidez até os cinco anos de idade, molda fundamentalmente o resto de nossas vidas”, disse ela. "Mas, como sociedade, atualmente gastamos muito mais tempo e energia na velhice. Hoje, o Royal Foundation Center for Early Childhood está lançando uma nova campanha, Shaping Us, para aumentar a conscientização sobre o impacto de mudança de vida que podemos ter quando construímos um mundo solidário e estimulante em torno das crianças e daqueles que cuidam delas", disse Kate.

A campanha Shaping Us, que começou na segunda-feira, 30, visa "aumentar a compreensão pública sobre a importância crucial dos primeiros cinco anos de vida de uma criança" e trazer interesse científico para "um dos tópicos estrategicamente mais importantes de nosso tempo", de acordo com o Fundação Real.

Desde a saída do príncipe Harry (38) da família real, Kate assumiu o cargo que já foi do príncipe em um evento apoiado pela realeza britânica. Ela se tornou a patrona do Rugby Football Union e da Rudgy Football League após a saída do cunhado dos serviços oficiais da realeza.

No começo desse ano, a princesa apareceu em um evento assumindo sua nova função.