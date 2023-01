Kate Middleton substitui o cunhado, príncipe Harry, em serviço na realeza

Kate Middleton assume o posto que já foi do príncipe Harry em evento esportivo com o apoio da realeza britânica

A princesa de Gales, Kate Middleton, assumiu o cargo que já foi do príncipe Harry em um evento apoiado pela realeza britânica. Ela se tornou a patrona do Rugby Football Union e da Rudgy Football League após a saída do cunhado dos serviços oficiais da realeza.

Nesta quinta-feira, 19, ela surgiu toda elegante para um evento oficial no Hampton Court Palace para assumir a sua nova função. O evento celebrou a vitória do time de Rugby do Reino Unido na Copa do Mundo.

Vale lembrar que Kate recebeu o cargo por uma ordem da rainha Elizabeth II há alguns meses. Ela ficou muito feliz com a nova posição e demonstrou que está dedicada a conhecer ainda mais do esporte.

Kate Middleton é adepta dos esportes. Ela pratica tênis e corrida de iate.