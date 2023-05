Kate Middleton ignora manifestante durante visita real

Durante suas visitas reais, a Princesa de Gales Kate Middleton apenas ignorou manifestante que protestava contra a monarquia

Nesta quinta-feira, 26, Kate Middleton (41) teve de lidar com uma situação tensa durante algumas de suas visitas reais. A Princesa de Gales compareceu a algumas organizações de Londres que auxiliam crianças e jovens.

Quando estava chegando à sua primeira visita, enquanto cumprimentava os membros da organização beneficente, do outro lado da rua um manifestante se posicionava com cartazes. A manifestante escreveu nos cartazes frases como: “Nascemos Iguais” e “Monarquia é abuso de crianças”.

De acordo com o jornalista do jornal britânico Daily Express, Richard Palmer, a manifestante foi abordada por policiais.

Após sua primeira visita, ao sair do local, a Princesa de deparou novamente com a manifestantes que ainda segurava os cartazes. Na saída de Kate, a manifestante teria gritado “nascemos iguais”. Após isso, de acordo com a jornalista britânica Victoria Ward, pode ser ouvindo alguém gritando “Boo”, mas é incerto se a vaia era para a manifestante ou para Kate.

Ainda de acordo com Ward, a manifestante não tem associação com o grupo Republic, um grupo anti-monarquista que realizou protestos na coroação do Rei Charles III (74).

Apesar das manifestações, Kate estava encantadora com um look todo rosa. Sua primeira parada foi no Foundling Museum, um museu que conta a história do Foundling Hospital, o primeiro abrigo para crianças no Reino Unido. Após isso, a Princesa foi participar de uma conversa com pais e filhos adotivos sobre o sistema de adoção e cuidados com crianças no Reino Unido.

The Princess of Wales has been greeted by a very small republican protest on a visit to the Foundling Museum in London. pic.twitter.com/1xH2buOjSg — Richard Palmer (@RoyalReporter) May 25, 2023