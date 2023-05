Kate Middleton comparece a novas visitas reais com look colorido elegante

A Princesa de Gales Kate Middleton compareceu a mais visitas reais e esbanjou beleza e elegância com look colorido

Nesta quinta-feira, 25, Kate Middleton (41) encantou seus admiradores ao surgir com look colorido e elegante para novos compromissos reais.

A Princesa de Gales compareceu a duas visitas seguidas em Londres e esbanjou beleza com o visual escolhido para os eventos. A esposa do Príncipe William (40) usava um conjunto composto por terninho e calças rosa.

A Princesa ainda complementou o look vibrante com um cinto branco com pérolas e sapatos de salto alto, também brancos, que contrastavam muito bem com as peças rosa.

O primeiro local que Kate compareceu foi o “Foundling Museum”, um museu que mostra a história do hospital Foundling do século 18, que foi a primeira instituição de caridade para crianças no Reino Unido.

Foi no museu que a Princesa se encontrou com filhos e pais adotivos para conversar sobre jovens e o sistema de adoção. Kate ainda pretende levantar 5,7 milhões de libras para ajudar o museu.

Depois da visita, Kate compareceu a uma instituição de cuidadores de crianças para conversar sobre os cuidados com a próxima geração. A mãe de George (9), Charlotte (8) e Louis (5) participou de uma roda de conversa com tios e avós de crianças que estão sendo cuidadas pela instituição.

Vale lembrar que Kate Middleton tem como suas principais pautas para trabalhos reais, os cuidados da primeira infância, que é o período entre os 0 a 6 anos. A Princesa sempre atuou ao lado de instituições e pesquisadores para dar luz ao assunto.

Confira aqui algumas fotos do look de Kate para os compromissos!

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Visita real!

Quem também realizou algumas visitas reais esta semana foi o Rei Charles III (74). Acompanhado de sua esposa, Rainha Camilla (75), o monarca visitou um jardim inaugurando em homenagem à sua coroação.

Em um momento de descontração, o casal real posou e cortou um bolo colorido em forma de uma coroa para celebrar a abertura do jardim localizado na Irlanda do Norte.