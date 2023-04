Kate Middleton esbanja elegância com look discreto em passeio real

A Princesa de Gales Kate Middleton compareceu a um compromisso real com um look elegante e discreto

Nesta segunda-feira, 24, Kate Middleton já iniciou a semana com um compromisso real em Windsor, Inglaterra.

A Princesa de Gales compareceu a uma organização que arrecada roupas, brinquedos e outros itens essenciais para bebês em situação de vulnerabilidade no Reino Unido.

Kate surgiu elegante e discreta com um sobretudo bege por cima de uma blusa branca lisa e completou o look com uma calça preta.

“Famílias necessitas em toda a área podem contar com o Baby Bank aqui em Windsor, fornecendo tudo, desde kits para recém-nascidos a carrinhos de bebê, camas e cobertores”, lia-se no perfil oficial do Príncipe e Princesa de Gales no Instagram.

Uma das pautas mais apoiadas por Kate Middleton em seu trabalho real é o cuidado com crianças na primeira-infância, que vai desde o nascimento do bebê até os seis anos de idade.

Aniversariante!

Neste último domingo, 23, a Família Real britânica estava em festa! Isso porque, o Príncipe Louis, filho mais novo de Kate Middleton e Príncipe William completou cinco anos de idade.

Para celebrar a data especial, o Palácio compartilhou nas redes sociais algumas fotos inéditas do menino esbanjando fofura e brincando com sua mãe.