Internautas criam memes com momentos da coroação do Rei Charles III

Coroação do Rei Charles III rende comentários divertidos nas redes sociais. Confira alguns memes!

A coroação do ReiCharles III e da rainha consorte Camilla aconteceu neste sábado, 6, e viralizou na internet. Vários internautas criaram memes com algumas situações que chamaram a atenção durante a transmissão ao vivo do evento histórico.

Confira os principais memes:

Quem viu? Hehehehehe



pic.twitter.com/Y2tpUWpzBH — Véia (Podcast Fogão da Véia) (@veiadoscausos) May 6, 2023

O Rei Charles III está com uma carinha de quem está pensando:

"Mano, onde eu fui me meter?"#Coronation#CharlesIII — Fabiana Vasconcelos (@fabivascon) May 6, 2023

time may pass, but for many we will never get over Camila Parker Browles'

O tempo pode passar, mas para muitos nunca vamos superar a traição de Camila Parker Browles

#Coronation#reicharlespic.twitter.com/5onluIeztL — Princesa Kat (@PriincesaKat) May 6, 2023

Acelera Charles … os verdadeiros rei e rainha .



George ❣️ pic.twitter.com/WBfO6fBKqk — G (@Getuitta) May 6, 2023



Saiba como foi a coroação do Rei Charles III

A cerimônia de coroação do Rei Charles III começou com a apresentação dele para a população, com a declaração do nome dele aos quatro lados da Abadia de Westminster, que representa o reconhecimento dele como monarca.

Depois de cantos e ritos, o Rei passou pelo momento mais sagrado da coroação: A unção. Neste momento, telas confeccionadas artesanalmente foram colocadas ao redor do trono para esconder o rei. A unção é considerado um momento sagrado e de encontro do Rei com Deus. Assim, este momento é realizado longe dos olhos do público. Para a unção, o Rei tirou o manto e as roupas formais para ficar apenas com uma túnica branca e ser ungido com o óleo sagrado, que foi consagrado em Jerusalém.

Logo depois, o Rei Charles III sentou no trono da coroação e recebeu as relíquias simbólicas do evento, como as esporas e a espada. Então, ele vestiu o manto e a estola real, que representam o dom que ele recebeu de Deus. Ele também recebeu a orbe dourada, o anel do monarca, que representa a união com o povo, a luva e o cetro.

Na sequência, o Rei Charles III foi coroado e ouviu o coro 'God Save The King' – Deus Salve o Rei. Já com a coroa de St. Edward em sua cabeça, ele foi abençoado pelo arcebispo e deu os seus primeiros passos como rei coroado.

De joelhos, o príncipe William - filho mais velho do rei e primeiro nome na linha de sucessão - fez o juramento de lealdade ao rei Charles III. Ele tocou na coroa do pai e também deu um beijo em seu rosto. Logo depois, a rainha consorte Camilla também foi coroada em uma celebração mais simples e rápida.

Por fim, o rei e a rainha foram abençoados pelos religiosos presentes no local e saíram da Abadia de Westminster em uma carruagem, que fez um cortejo pelas ruas de Londres até o Palácio de Buckingham.