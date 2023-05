Homem é preso em frente ao Palácio de Buckingham dias antes da coroação de Rei Charles III

Faltando apenas quatro dias para a coroação do Rei Charles III, um homem foi preso após estar armado em frente ao Palácio de Buckingham

Nesta terça-feira, 2, um incidente deixou Londres em alerta. Apenas quatro dias antes da coroação do Rei Charles III, que acontece neste próximo dia 6, um homem foi preso em frente ao Palácio de Buckingham.

De acordo com a polícia de Londres, o suspeito foi preso após ter jogado itens “suspeitos de serem cartucho de espingarda” em frente ao pátio do Palácio. Ninguém ficou ferido no local e o ocorrido não foi considerado pela polícia como um ato terrorista.

A polícia britânica ainda afirmou que o homem pediu aos guardas do Palácio para falar com um soldado, e quando foi negado, começou a jogar as munições. Após o homem ser revistado, uma faca foi encontrada, mas nenhuma arma de fogo.

Enquanto estava sendo preso, o homem ainda pediu para que os guardas tomassem cuidado com sua mochila. Isso fez com que toda a área da frente do Palácio fosse isolada e uma explosão controlada foi realizada no item.

Ainda de acordo com a polícia londrina, o suspeito foi detido em segundos e a prisão foi feita em cinco minutos. Para o ministro de Segurança, Tom Tugendhat, o ocorrido mostra que a polícia está preparada caso algo suspeito aconteça na coroação.

“Como foi visto noite passada, a polícia e os serviços de segurança estão absolutamente preparados para intervir quando necessário”, comentou o ministro à BBC.

Vale lembrar que, apesar da coroação ocorrer na Abadia de Westminister, a Família Real irá para o Palácio de Buckingham acenar para a multidão.

Ensaio!

E o incidente não impediu com que o ensaio da coroação fosse realizado normalmente na Abadia de Westminister.

O Rei foi visto em um carro a caminho do ensaio. Para a surpresa de muitos, todos os filhos de Kate Middleton e Príncipe William estavam presentes. Isso porque, a presença do pequeno Louis na coroação estava sendo questionada pela imprensa britânica.