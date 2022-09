Funeral da Rainha Elizabeth II: família real faz a última cerimônia pública

Caixão da Rainha Elizabeth II é colocado na cripta da Capela de St. George, no Castelo de Windsor

O funeral da Rainha Elizabeth IIteve uma nova etapa ao chegar no Castelo de Windsor. A família real se reuniu para a última cerimônia pública com transmissão pela televisão antes do corpo da monarca ser sepultado.

A celebração religiosa aconteceu na Capela de St. George, no Castelo de Windsor, com a presença de cerca de 800 pessoas, incluindo os membros mais próximos da família real, como o Rei Charles II, a rainha consorte Camilla, o príncipe Andrew, a princesa Anne, o príncipe Edward, o príncipe William, Kate Middleton, príncipe George, princesa Charlotte, príncipe Harry e Meghan Markle.

O ritual contou com a retirada dos artefatos que estavam em cima do caixão da rainha durante todos os dias de luto, como a coroa, o cetro e o globo de ouro. Os símbolos foram colocados no altar da capela para representar o fim do reinado da Rainha Elizabeth II.

O caixão ficou no centro da capela durante toda a cerimônia religiosa. No final, o caixão foi levado para a cripta real e a família real deixou a capela. Na sequência, a família se reunirá para uma cerimônia íntima e o caixão será sepultado.

