Filhos de Príncipe Harry não serão convidados para coroação de Rei Charles

Segundo fonte próxima à família real, "Harry e Meghan serão desprezados por muitos parentes"

O maior evento do ano para a família real está cada vez mais próximo! Dia 6 de maio acontece a coroação do Rei Charles III (74) vem sendo cercada de polêmicas. Após grandes nomes da música na Inglaterra se recusaram a cantar no evento, uma nova polêmica vem circulando na web.

Isso porque foi revelado pelo jornal Sunday Telegraph que os filhos de Príncipe Harry (38) e Meghan Markle (41) não serão convidados para o evento por serem considerados muito novos para isso. Os Duques de Sussex são pais de Archie, que completa 4 anos justamente no dia da coroação, e Lilibet, 1 ano.

A publicação destaca ainda que outras crianças da família participarão do evento, entre elas os filhos de Príncipe William (41) com Kate Middleton (41) e os netos de Camilla. William e Kate são pais de George, 9 anos, Charlotte, prestes a completar 8 anos, e Louis, que completa 5 anos em abril.

Além disso, uma fonte revelou ao jornal que apesar de Harry e Meghan terem sido convidados ao evento, a expectativa é que eles recebam um tratamento frio por parte dos membros da Família Real.

O casal, que mantém uma relação tensa com a Família Real desde que anunciaram seu afastamento de suas funções na realeza, não fará parte da tradicional aparição oficial na sacada.

"Eles serão desprezados por muitos parentes. Um deles me disse, 'espero que eles se sentem na Islândia'", revelou um amigo da família ao Sunday Telegraph. "Muitos da família simplesmente não querem mais nada com eles. Se eles tiverem que vê-los na coroação, que seja, mas eles não querem se socializar com eles".

Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle ganham títulos da realeza

Harry e Meghan confirmaram os títulos dos filhos de forma discreta quando revelaram que Lilibet foi batizada na Califórnia. No comunicado oficial de seus representantes, eles chamaram a menina de princesa. “Posso confirmar que a princesa Lilibet foi batizada na sexta-feira, 3 de março, pelo arcebispo de Los Angeles, o reverendo John Taylor”, informou o representante do casal.