Grandes nomes da música na Inglaterra se recusaram a cantar na coroação do Rei Charles. Saiba quem são!

Coroação do Rei Charles III enfrenta uma "crise" após grandes artistas recusarem convites.

A coroação de Rei Charles III (74) se aproxima cada dia mais e a coroa enfrenta uma nova uma "crise" após grandes artistas britânicos recusarem convites para se apresentar no evento. Nomes de peso como Elton John, Harry Styles (29) e as Spice Girls foram convidados, mas não poderão participar da coroação. Já Ed Sheeran, Adele e Robbie Williams recusaram convites sem dar maiores explicações ao Palácio de Buckingham.

O maior desafio é a agenda dos artistas. Elton John, tido como uma das prioridades de Charles para o show, e Harry Styles, uma das maiores estrelas do pop no momento, estão em turnê e cheios de compromissos. O grupo Spice Girls e o cantor Ed Sheeran também estão com a agenda cheia.

Já Adele disse "não" ao evento sem dar explicações. Segundo a OK! Magazine, a cantora recusou o convite sem oferecer uma justificativa, ela não tem nenhuma apresentação marcada para a data e seu próximo show seria apenas no dia 25 de maio, mais de duas semanas depois da data da coroação

Até agora, segundo o jornal, as principais atrações confirmadas são Olly Murs, o grupo Take That, sem Robbie Williams, e o americano Lionel Richie. As australianas Kylie e Dannii Minogue e o compositor Andrew Lloyd Webber também devem participar do show.

Programada para ser menos extravagante do que a cerimônia de sua mãe há 70 anos, em um reflexo da crise do custo de vida que muitos britânicos estão enfrentando. Charles deverá convidar daqui a duas semanas cerca de 2 mil pessoas para uma cerimônia que será simples, comparada com a de sua mãe, Elizabeth II (1926-2022), que chamou mais de 8 mil pessoas.

A coroação acontecerá em três dias de celebração, começando no dia 6 de maio, sábado, e terá, além do festival, um “Grande Almoço da Coroação”, o “Concerto da Coroação”, a tradicional missa de coroação, procissões, shows de luzes e drones e atrações em todo o Reino Unido, além de um feriado extra na segunda-feira.