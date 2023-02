Perto da coroação, Rei Charles e príncipe William não vão se desculpar com príncipe Harry e briga está longe do fim

Os convites para o evento que acontece em maio começam a ser enviados porém ainda existem dúvidas sobre a presença de Harry e Meghan Markle

Em meio a coroação do Rei Charles III (74) cada vez mais próxima, O rei Charles e o príncipe William (41), seu primogênito, não pretendem se desculpar com Harry (38), o caçula, em meio à briga interminável na família real britânica.

O problema é que, agora, por causa da coroação do monarca, que acontecerá em 6 de maio. O duque de Sussex quer um pedido de desculpas para aceitar um eventual convite da cerimônia, gerando mais confusão.

Fontes com conhecimento da situação disseram ao Daily Mail que é um “impasse tóxico”. "Ainda há muita má vontade transbordando na família", disse um deles.

Charles deverá convidar daqui a duas semanas cerca de 2 mil pessoas para uma cerimônia que será simples, comparada com a de sua mãe, Elizabeth II (1926-2022), que chamou mais de 8 mil.

A publicação aponta que Harry tem tido um canal aberto para os eventos da família real mesmo após sua saída do Reino Unido e as constantes brigas, que foram amplificadas recentemente com o lançamento de seu documentário e da autobiografia – ambos repletos de ataques à realeza. Por isso, ainda assim há o palpite de que ele receberá um convite.

Como não receberam nenhum sinal de que realmente compareceram à coroação, o jornalista Omid Scobie, que é próximo ao casal, explicou que “ninguém sabe seus planos ainda”.

Outra fonte aponta que, mesmo que o convite aconteça, o problema é muito maior: “Como se um pedaço de cartão com relevo dourado pudesse mudar tudo. O problema vai muito, muito mais fundo do que isso”.

Um insider bem-informado diz que Harry deseja algum tipo de desculpa pessoal de Charles e William antes de comparecer. Sobre Meghan Markle (41), a situação é ainda mais incerta, mas por ser aniversário de seu filho, Archie, exatamente no mesmo dia da coroação, muitos supõem que é improvável que ela vá ao evento do sogro.

Segundo fontes, se a presença depender de um pedido de desculpas de Charles e William, Harry terá que aguardar sentado. “Não acho que Sua Majestade esteja disposta a se desculpar por nada no momento. Muito pelo contrário”, garantiu uma fonte. “Ouvi dizer que William não tem nenhuma intenção de se desculpar e continua furioso, especialmente com a maneira como sua esposa, a princesa de Gales, foi tratada", revelou outra. “E eu simplesmente não vejo, se Harry viesse para a coroação, como William poderia sequer olhar para o rosto de seu irmão”.