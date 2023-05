FBI revela que havia plano para assassinar Rainha Elizabeth II durante visita da monarca aos Estados Unidos em 1983

Documentos do FBI revelaram que a Rainha Elizabeth II corria perigo durante visita aos Estados Unidos em 1983

Nesta sexta-feira, 26, foram divulgados documentos do FBI que revelaram que a Rainha Elizabeth II (1926-2022) corria perigo em uma de suas viagens aos Estados Unidos.

Os documentos divulgados pela agência de investigação americana davam conta da viagem realizada pela então monarca com o seu marido Príncipe Phillip (1921-2021) aos Estados Unidos em 1983. Na ocasião, a monarca foi convidada pelo então presidente Ronald Regan (1911-2004) para visitar sua casa.

De acordo com uma publicação do New York Times na época, o casal real chegou ao país por meio do iate real, o Royal Yacht Britannia, e atracaram na Califórnia onde ficaram por alguns dias.

Porém, na época em que a Rainha e seu esposo realizaram a viagem, estava acontecendo na Irlanda do Norte um conflito que em inglês se denominou “The Troubles” [‘Os problemas’ em tradução livre. O conflito ocorreu porque uma parte dos habitantes da Irlanda do Norte queriam manter os laços com o Reino Unido, e outra parte queria se separar.

O problema era que um membro do Exército Republicano Irlandês, que desejava a separação da Irlanda do Norte. Este homem planejava machucar a Rainha.

De acordo com os documentos que foram vistos pelo jornal britânico BBB e pela revista americana People, este homem frequentava o bar “Drove Club” localizado na cidade de São Francisco na Califórnia, e que era um local muito visitado por membros do Exército Republicano Irlandês.

Ainda segundo estes documentos, o homem teria dito que sua filha “teria sido morta na Irlanda do Norte por uma bala de borracha” e que ele estaria planejando matar a Rainha.

“Este homem também alegou que tentaria ferir a rainha Elizabeth e faria isso jogando algum objeto da ponte Golden Gate quando ela passasse por baixo ou tentaria matar a rainha Elizabeth quando ela visitasse o Parque Nacional de Yosemite”, lia-se no documento. O Serviço Secreto dos Estados Unidos ainda afirmou que as calçadas perto da ponte seriam fechadas.

Por fim, o FBI ainda deixou claro nos documentos que nenhum incidente aconteceu durante a passagem da Rainha pelos Estados Unidos na época.

Sobre os conflitos na Irlanda que começaram em 1968, só tiveram fim 30 anos depois, em 1998, por meio de um acordo. Cerca de 3.500 pessoas morreram nos conflitos, incluindo o tio do Príncipe Phillip que morreu por conta de um bombardeio.