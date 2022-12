Família Real aprova The Crown? Relembre o que declarou o Rei Charles III

Rei Charles III já comentou sobre série polêmica da Netflix que fala sobre família real britânica

Uma das séries mais populares da Netflix nos últimos anos, The Crown estreou sua quinta temporada no mês passado e iniciou novos debates sobre as polêmicas envolvendo a família real britânica . Baseada em fatos reais, a produção não alivia na hora de retratar temas espinhosos da realeza.

Por se tratar de uma produção que mostra membros da coroa que ainda estão vivos, muitos fãs acabam interessados em saber o que eles acham sobre a série, que desde sua estreia tem sido aclamada pela crítica e diversas vezes destaque em premiações.

Mas o que a família real acha sobre The Crown? Mesmo com todo o sucesso da série, boa parte da família não tem muita simpatia pela produção. Alguns já chegaram a elogiar publicamente, mas volta e meia outros aparecem soltando alfinetadas. Segundo a realeza, certas situações foram exageradas, o que leva a entender que os acontecimentos fictícios foram igualmente dramáticos.

O príncipe Harry (38), por exemplo, já admitiu que é um grande fã do seriado. Em entrevista para a US Magazine, ele confessou que assiste The Crown ao lado de sua esposa, Meghan Markle (41). "A série não tenta ser um documentário, é ficção levemente baseada na verdade", disse ele.

E completou: "Te dá uma ideia básica do nosso estilo de vida, das pressões de colocar o dever e serviço acima da família e tudo mais, e o que pode sair disso. Estou muito mais confortável com The Crown do que com as manchetes que vejo escritas sobre minha família, minha esposa ou sobre mim ".

Em recente publicação, o Daily Mail contou que o Rei Charles III confirmou a um membro do Parlamento escocês que já assistiu à série. "Olá, prazer em conhecer todos. Não estou nem perto de como me retratam na Netflix", disse ele na época.

O QUE A RAINHA ACHAVA DE THE CROWN?

Apesar de nunca ter aparecido publicamente falando sobre The Crown, boatos apontam que Elizabeth II (1920 - 2022) não gostou nada de uma das cenas polêmicas da produção. Em uma matéria divulgada pelo jornal Daily Express, em 2017, foi revelado que a rainha assistiu à primeira temporada da série e não aprovou como viu seu casamento sendo retratado.

Segundo o Daily Express, Elizabeth II recebeu a indicação de seu filho mais novo, o príncipe Edward. Enquanto assistia, ela fez críticas ao excesso de dramatização e garantiu que uma das sequencias da série não aconteceu na vida real.

"A Rainha está ciente de que muitos que assistem The Crown veem a série como um retrato fiel da Família Real e ela não pode mudar isso. Ela ficou particularmente irritada com uma cena em que Philip não demonstra simpatia por um irritado Charles, enquanto eles estão voando de volta da Escócia. Isso simplesmente não aconteceu", declarou um representante da coroa ao jornal britânico.