Príncipe Charles fala sobre como foi retratado na série The Crown

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 21h38

O Príncipe Charles (73) falou sobre a série The Crown! O filho da Rainha Elizabeth II (96) compareceu a um evento em Edidimburgo, capital da Escócia.

Um dos membros do parlamento escocês, revelou o que o Príncipe falou sobre a série que retrata a vida de sua família.

“Ele chegou e falou: ‘Olá, prazer em conhecê-los. Eu não sou nem perto de como me retratam na Netflix’”, comentou o político que presenciou o momento ao jornal The Daily Mail.

O Príncipe Charles foi interpretado pelo ator Josh O’Connor nas temporadas três e quatro da série da Netflix. O papel rendeu um prêmio Emmy a O’Connor no ano passado.

Nas últimas duas temporadas de The Crown, Chales será vivido pelo ator Dominic West, uma vez que a série substitui os atores de acordo com a idade dos membros da Família Real no período retratado.

Encontros!

Ainda neste ano, a esposa do Príncipe Charles, Camilla Parker (75) se encontrou com a atriz que a interpretou em The Crown.

A atriz Emerald Flanning participou de um evento de Camilla no Dia Internacional das Mulheres. "Para mim é reconfortante saber que se eu cair do meu poleiro a qualquer momento, meu alter ego fictício está aqui para assumir. Então Emerald, esteja preparada", brincou a esposa de Charles.