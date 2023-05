Esposa de Lula, Janja aposta em vestido vermelho para a coroação do Rei Charles III

O presidente Lula e a esposa, Janja, estavam entre os convidados para a coroação do Rei Charles III e ela chamou a atenção com seu look vermelho

Neste sábado, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, marcaram presença na coroação do reiCharles III e da rainha consorte Camilla. Os dois fazem parte do time de chefes de estado de vários países do mundo que foram convidados para prestigiar o evento histórico.

Para a ocasião, Janja roubou a cena com o seu look vermelho. Ela escolheu um vestido midi e casaco de lã da grife Neriage, da estilista Rafaela Caniello, em parceria com a stylist Rita Lazzarotti. O look foi criado com base no código de vestimenta do evento da coroação e feito sob medida para Janja, que opinou em todos os detalhes do look.

Janja e Lula chegaram à Londres na sexta-feira, 5, e participaram de um encontro com o primeiro-ministro Rishi Sunak. Para o encontro, a esposa do presidente usou um vestido laranja longo com capa.

O look de Janja para a posse de Lula

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, roubou a cena com o seu look estiloso para a cerimônia de posse do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A celebração de posse aconteceu neste domingo, 1º, e marcou a terceira vez que Lula se tornou presidente do Brasil.

Para o evento, Janja escolheu um look que fugiu do tradicional vestido para a primeira-dama. Ela usou um conjunto de blazer e calça.

O look de Janja é um conjunto de crepe de seda assinado pela estilista Helô Rocha, que foi quem fez o vestido do casamento dela em 2022. De acordo com o site da revista Vogue, os detalhes do modelito foram feitos pelas bordadeiras de Timbaúba, em Pernambuco, com tingimento natural. O look é composto por blazer com leve cauda, colete e calça pantalona de cintura alta e corsetada. O tingimento foi feito com caju e ruibarbo.