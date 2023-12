Em foto inédita, filhos de William e Kate Middleton desejam Feliz Natal

A foto foi postada na manhã desta segunda-feira, 25 no Instagram oficial da família e conta com uma foto exclusiva do trio; vem ver a foto inédita

Em clima natalino! Kate Middleton e William divulgaram uma nova foto inédita de seus três filhos nesta segunda-feira, 25, para marcar o Natal. A foto em preto e branco do fotógrafo Josh Shinner mostra George, 10, Charlotte, 8, e Louis, 5, sentados juntos em um banco, com a princesa Charlotte no meio, abraçando os irmãos. O príncipe George sorri para a câmera, enquanto o príncipe Louis balança a perna e olha para fora da câmera.

"Desejamos a todos um Feliz Natal, da nossa família à sua!" o Príncipe e a Princesa de Gales, ambos de 41 anos, legendaram a postagem nas redes sociais. Eles assinaram a mensagem de "W&C", representando William e Catherine, indicando que a nota era diretamente deles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Aparentemente o clique foi tirado no mesmo dia que a foto do cartão de Natal do Príncipe William e da Princesa Kate deste ano. Além de terem o mesmo fotógrafo, os irmãos reais usam as mesmas roupas, combinando camisas brancas de botão e sapatos combinando para Louis e Charlotte.

Ainda nesta manhã de natal o trio fez outra aparição ao acompanhar os pais e o Rei Charles III em um serviço religioso na Igreja de Santa Maria Madalena em Norfolk, Reino Unido, para celebrar o Natal. A família foi vista na tradicional caminhada até a igreja, que é algo que eles fazem todos os anos há muito tempo.

Kate Middleton e príncipe William cometem gafe em cartão de natal

O cartão de natal do príncipe William e de Kate deu o que falar esse ano. Na imagem em preto e branco, o casal real posou com os três filhos: príncipe George, de 10 anos, princesa Charlotte, de 7 anos, e príncipe Louis, de 5 anos. Todos usaram camisas brancas e calças pretas ou jeans e posaram em um cenário neutro.

Mas o motivo do clique ter virado um dos assuntos mais comentados na web foi porque o casal deixou passar um erro de photoshop daqueles. Na foto, príncipe Louis está com a mão esquerda apoiada sobre a cadeira em que sua irmã, Charlotte, está sentada. Não demorou muito para que internautas percebessem que o pequeno está com um dos dedos das mãos faltando.