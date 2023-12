Família real britânica se reúne em evento religioso de Natal

Rei Charles III conta com a companhia de vários integrantes da família real durante serviço religioso na manhã de Natal

Na manhã desta segunda-feira, 25, o Rei Charles III reuniu vários integrantes da família real britânica em um serviço religioso na Igreja de Santa Maria Madalena em Norfolk, Reino Unido, para celebrar o Natal. A família foi vista na tradicional caminhada até a igreja, que é algo que eles fazem todos os anos há muito tempo.

Na ocasião, o Rei foi fotografado ao lado da esposa, a Rainha Camilla, e também do filho mais velho, o príncipe William, e da nora, Kate Middleton. Ele ainda contou com a companhia de alguns dos netos: príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. No entanto, o príncipe Harry, que é o caçula do rei, e sua família não estiveram no local, já que eles têm um atrito com a família real.

Recentemente, uma fonte dos bastidores da realeza contou que o Rei costuma reunir seus familiares para um chá da tarde na véspera de Natal para que eles possam trocar os presentes em clima de diversão. O evento acontecem em Sandringham. No dia seguinte, eles vão ao serviço religioso na igreja e voltam para almoço com peru, batatas e vegetais.

Fotos: Getty Images

Rei Charles III quebrou tradição de Natal

O Rei Charles III decidiu quebrar uma tradição de Natal da família real britânica para destacar um ponto que é importante para ele: a sustentabilidade. De acordo com o site da Revista People, o monarca decidiu mudar a árvore de Natal que aparece ao fundo das mensagens de Natal que exibem todos os anos para os súditos.

Diferentemente dos anos anteriores, ele recusou a árvore de plástico e escolheu uma árvore natural e viva. Logo depois do final das comemorações de Natal, a árvore será replantada.

Outro detalhe é que ele escolheu decorações de Natal para a árvore que fossem naturais e sustentáveis, como laranjas secas, enfeites de papel, madeira esculpida e pinhas. Vale lembrar que este será o segundo discurso de Charles como Rei, sendo que o primeiro aconteceu em 2022, poucos meses após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II. O discurso será exibido na TV britânica no dia 25 de dezembro.