Durante viagem aos Estados Unidos, Príncipe William e Kate Middleton recebem homenagem fofa

O Príncipe e a Princesa de Gales fizeram suas primeiras visitas reais nos Estados Unidos e foram recebidos com uma doce homenagem de menino de oito anos

Nesta quinta-feira, 1, Príncipe William (40) e Kate Middleton (40) fizeram as primeiras visitas reais da viagem de quatro dias aos Estados Unidos.

O Príncipe e a Princesa de Gales foram surpreendidos com o menino Henry, de oito anos, que chegou vestido como um guarda real britânico e entregou um buquê de flores ao casal.

Em sua conta oficial do Instagram, o Príncipe e a Princesa compartilharam uma foto do momento fofo e escreveram na legenda: “Obrigado ao Henry e a todos que apareceram para nos ver em Somerville [cidade no estado de Massachusetts] nesta manhã”.

Além da bela recepção, os pais de George (9), Charlotte (7) e Louis (4) visitaram duas instituições. A primeira organização visitada “trabalha para reduzir níveis de trauma, violência e encarceramentos” por meio de ações com crianças. E a segunda trabalha em prol do meio ambiente com inovações tecnológicas.

“Fantástico conhecer pessoas em ambas as organizações hoje”, dizia a legenda das fotos publicadas das visitas de William e Kate.

Primeiro dia!

O casal real chegou aos Estados Unidos nesta última quarta-feira, 30, e já pousou no país que não visitavam há oito anos com a agenda cheia!

Após aterrissarem, o Príncipe e a Princesa foram recebidos com festa na cidade de Boston e ainda foram a um jogo de basquete do time Boston Celtics.