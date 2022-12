Com quem ficaram os filhos do príncipe William e Kate Middleton em viagem do casal real aos EUA

O príncipe William e Kate Middleton desembarcaram em Boston nos EUA

O príncipe William (40) e Kate Middleton (40) desembarcaram nos Estados Unidos nesta quarta-feira, 30 – é a primeira viagem deles fora do Reino Unido desde a morte da rainha Elizabeth II (1926-2022).

Membros da família real britânica, eles estão em Boston, aonde não iam desde 2014, para participar do Prêmio Earthshot, que reconhece iniciativas a favor da preservação do meio ambiente.

Durante sua passagem por Boston, William e Kate focarão em "encontrar os empreendedores ambientais de uma nova geração", conforme reporta o site americano USA Today.

William lançou o Prêmio Earthshot em 2020 com o naturalista britânico David Attenborough. Os vencedores do evento são escolhidos por um conselho anualmente.

George (09), Charlotte (07) e Louis (04), filhos do casal e herdeiros do trono, não foram levados à América do Norte. De acordo com a revista OK!, eles estão sob os cuidados de uma babá.

Maria Teresa Turrion Borrallo foi contratada por William e Kate em 2014 e cuida da criançada desde então.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Kate Middleton usa tiara luxuosa após se tornar a Princesa de Gales