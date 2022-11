Kate Middleton usa tiara luxuosa após se tornar a Princesa de Gales

Nova Princesa de Gales, Kate Middleton apareceu com uma tiara luxuosa após cerca de três anos sem usar o acessório em eventos reais

A duquesa Kate Middleton fez a sua estreia com uma tiara como a Princesa de Gales. Nesta terça-feira, 22, ela apareceu deslumbrante ao usar um look luxuoso para prestigiar um banquete no Palácio de Buckingham, em Londres, Inglaterra. O evento marcou a primeira vez que ela usou uma tiara após se tornar a Princesa de Gales – título que ganhou após o marido, príncipe William, se tornar o Príncipe de Gales quando herdou o título do pai, o Rei Charles III.

Para a ocasião especial, Kate escolheu a tiara Lover's Knot, da Rainha Mary. A peça é feita com nós de diamantes e pérolas e foi confeccionada entre 1913 e 1914. Vale destacar ainda que a tiara era uma das favoritas da princesa Diana. A última vez que Kate tinha usado uma tiara em 2019 para a recepção do Corpo Diplomático no evento anual para convidados.

Para completar o visual, a duquesa escolheu brincos que eram da princesa Diana e uma pulseira que era da Rainha Elizabeth II, e também usou a faixa da Ordem Vitoriana.

Rainha consorte Camilla também usou uma tiara

O evento real também marcou a primeira vez que a Rainha Consorte Camilla usou uma tiara após o marido, Rei Charles III, se tornar o novo monarca da realeza britânica. Ela escolheu uma tiara de safira com diamantes que fazia parte da coleção da Rainha Elizabeth II, que usou o acessório em 2015.

