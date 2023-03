Duquesa de York apoia Príncipe Harry e Meghan Markle e reforça: "Diana ficaria incrivelmente orgulhosa"

Duquesa de York, Sarah Ferguson diz apoiar decisão de Príncipe Harry e Meghan Markle de seguirem o próprio caminho

Tia do Príncipe Harry (38) e duquesa de York, Sarah Ferguson (63) diz "não ter julgamentos" em relação à escolha dele e de Meghan Markle (41) em seguirem o próprio caminho.

Em entrevista à revista People, ela deu a sua opinião sobre a nova vida do duque e da duquesa de Sussex, na Califórnia, ao lado dos filhos, os pequenos Archie (03) e Lilibet (01).

"Não acredito que uma única pessoa tenha o direito de julgar outra. Não estou em posição de fazer nenhum julgamento", disse. "Fui julgada durante toda a minha vida e não tenho nada a falar sobre os Sussex", complementou.

"Acho que [a princesa] Diana ficaria incrivelmente orgulhosa de filhos e netos. E não apenas dos netos de Sussex, mas os filhos de Will também", acrescentou a duquesa, referindo-se aos três filhos do Príncipe William (40) e Kate Middleton (41): George (09), Charlotte (07) e Louis (04).

Amiga de infância de Lady Di (1961-1997), muito antes dela conhecer Charles III (74) e Sarah se casar com seu irmão, o príncipe Andrew (63), a duquesa contou que as crianças são apaixonados por ela: "Eles me perseguem como se eu fosse o Peter Pan".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prince Harry (@princeharryofengland)

Príncipe Harry e Meghan Markle não terão “papel oficial” na coroação de Charles III

Em meio às notícias divulgadas pela imprensa britânica, muito se especula se o príncipe Harry e Meghan Markle irão participar da coroação de Charles III, prevista para ocorrer em 06 de maio, na Abadia de Westminster, em Londres.

Uma fonte do palácio disse também à revista americana, People, que o duque e duquesa de Sussex serão convidados para a coroação. A relação entre Harry e sua família já estava tensa desde que o casal decidiu deixar a família real e após o lançamento do livro de memórias dele.

A fonte também diz que o rei está ansioso para que a situação “se acalme” a tempo de sua coroação: "É uma ocasião tão importante para Charles, e ele gostaria que seu filho estivesse na coroação para testemunhar".