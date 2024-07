Otávio Augusto faz rara aparição com sua esposa, que também é atriz

Casado há 38 anos, Otávio Augusto surge ao lado da esposa durante noite no teatro. Saiba com quem ele é casado

O ator Otávio Augusto fez uma rara aparição em público com a esposa, a atriz Cristina Mullins. Ela foi prestigiar a reestreia do espetáculo A Tropa, no Rio de Janeiro, que tem o marido como ator do elenco.

Na saída do teatro, os dois posaram juntos e abraçados. Otávio e Cristina estão casados há 38 anos e levam uma vida tranquila.

Recentemente, eles participaram do programa Conversa com Bial, da Globo, e ela fez elogios para a personalidade do marido. “Todas as facetas dele são incríveis, é uma pessoa correta, de uma generosidade incrível, é muito amigo. Um profissional seríssimo, um ator fantástico, um pai amigo e interessado, avô cuidadoso, não tem o que dizer que ele não é”, afirmou ela.

Longe das telinhas desde 2021, quando atuou em 'Salve-se Quem Puder', Cristina Mullins fez sucesso em grandes folhetins como 'Meu Pé de Laranja Lima' (1980), 'Brega & Chique' (1987), 'Sonho Meu' (1988), 'Malhação' (1997), entre outros.

Otávio Augusto, por sua vez, fez sua última aparição nas novelas em 2023, em participação especial em 'Vai Na Fé', na Globo.

Otávio Augusto faz rara aparição com a esposa, Cristina Mullins - Foto: Roberto Filho / BrazilNews

