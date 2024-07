Mani Rego posta foto e reflete sobre trajetória: "Não esqueça seu passado"

A influenciadora digital Mani Rego começou a manhã desta sexta-feira, 05, com uma reflexão e compartilhou uma publicação com teor motivacional

A influenciadora digital Mani Rego começou a manhã desta sexta-feira, 05, com uma reflexão. A ex de Davi Brito usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma publicação com teor motivacional. "Saiba de onde veio, não esqueça o seu passado, a sua história, mas lembre-se que o futuro está em seu poder", escreveu ela na legenda da publicação com fotos de um ensaio que fez recentemente.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios. "Sua história aproxima, restaura e incentiva muitas mulheres a acreditarem em si. Obrigada Mani. Sua voz é linda", disse uma. "Linda! Você traz o perfume da mulher sábia, madura e carismática. Seja feliz", disse outra. "Você se tornou parte da minha família, todos os dias venho aqui só para ver como você está, se está bem, se está evoluindo! Vc merece todo sucesso, tudo que há de melhor! Pq vc é luz! Nunca esqueça disso!", desejou uma terceira.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Celsilene Rego (@manireggo)

Mani Rego revela convite para A Fazenda

Em entrevista concedida ao Portal LeoDias recentemente, Mani Regoabriu o jogo sobre os rumores de que iria compor o elenco de A Fazenda 16. Ela compartilhou que recebeu o convite, mas negou. "Sim, recebi o convite [para integrar o elenco do reality]. Vejo 'A Fazenda' como um grande reality, tenho muito respeito a todos os realizadores, mas a princípio não aceitei porque não me vejo [participando]. Apesar de achar muito interessante essa oportunidade de visibilidade que se dá para muitas pessoas e até mesmo para o desenvolvimento de suas carreiras e talentos", disse ela, que recentemente reencontrou o ex-companheiro, Davi Brito.

A influenciadora também analisou como agiria dentro do reality show, já que seria vigiada 24h por dia. "Com certeza, caso participasse, não seria diferente da Mani do dia a dia que hoje as pessoas já conhecem [das redes sociais] e tem acompanhado um pouquinho. Serei sempre essa mulher de caráter, hombridade, solidariedade, de posicionamento terminado e com um lindo sorriso", pontuou a ex-namorada do campeão do Big Brother Brasil 24.