Documentário ‘destruiu' os planos do Rei Charles III. Saiba como!

Novo documentário sobre o príncipe Andrew fez o Rei Charles III mudar o plano para lidar com os compromissos durante o tratamento do câncer

O Rei Charles III precisou mudar o seu plano após o lançamento do documentário sobre um escândalo envolvendo seu irmão, o príncipe Andrew. O projeto audiovisual está na Netflix e relembra os laços de Andrew com Jeffrey Epstein, que foi condenado por agressão sexual. A repercussão do projeto poderá interferir na imagem da princesa Beatrice, que é uma das aliadas do rei durante o tratamento contra o câncer e filha do príncipe Andrew.

Beatrice está ajudando o Rei a cumprir a agenda de compromissos da família real. Quando Charles não pode ir a um evento, ele convoca a sobrinha para substituí-lo. Porém, isso deve ser interrompido por causa da repercussão do escândalo envolvendo o pai dela.

De acordo com o site The Mirror, o rei deverá tirar a posição de destaque de Beatrice na família real para não incentivar os rumores que poderia relacioná-la com o documentário sobre o pai. A jovem estava muito animada com sua nova posição na realeza e se esforçando para cumprir toda a agenda, mas ficará triste ao perder esse destaque.

“Beatrice é uma jovem muito resiliente. Ela está fazendo o possível para manter o foco e enfrentar a tempestade, mas tem sido difícil para ela”, disse uma fonte, e completou: “São notícias muito ruins para Andrew e para toda a sua família. Beatrice, em particular, ficará irritada e chateada”.

Por enquanto, a família real não confirmou se vai manter a agenda de compromissos de Beatrice ou não.

++ Rainha Elizabeth não foi ao casamento de Charles e Camilla. Saiba o motivo!

Dentes do Rei Charles III roubam a cena em nova aparição:

O Rei Charles III fez uma rara aparição em público no último domingo, 31, depois de anunciar que está em tratamento contra o câncer. Ele e a esposa, a Rainha Camilla, participaram da missa de Páscoa no Castelo de Windsor, na Inglaterra, e cumprimentaram a população que estava ao redor da capela. Porém, um detalhe roubou a cena: o sorriso com dentes tortos dele; veja os registros de perto.