David e Victoria Beckham teriam cortado laços com príncipe Harry e Meghan Markle após briga

O ex-jogador de futebol e sua esposa, Victoria Beckham, cortaram relações com o duque e a duquesa de Sussex

David e Victoria Beckham não estão nada contentes com os últimos rumores sobre o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle. De acordo com o The Mail On Sunday, eles teriam ficado furiosos após serem acusados ​​de vazar informações sobre os Sussex para a realeza britânica.

Segundo a fonte , o relacionamento amistoso de longa data entre os quatro terminou. David estaria "completamente furioso" após ter dedos apontados em sua direção pelos próprios ex-amigos. O afastamento também pode ser comprovado pelo casamento de Brooklyn Beckham, filho de David e Victoria, com Nicola Peltz em 2022, para o qual Markle e Harry não foram convidados.

Uma fonte próxima disse ao The Mail on Sunday que o rompimento aconteceu durante um telefonema tenso entre os casais: "Qualquer reconciliação agora é muito improvável", disse. A amizade entre os casais começou em 2018, e ficou marcada por outra cerimônia: o casamento do próprio príncipe.

David e Victoria não são os primeiros a se afastarem do casal, segundo informações do jornal Express, estrelas de Hollywood estão “evitando” o casal, depois que o casal fez revelações bombásticas sobre a família real britânica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Relatórios afirmam que as celebridades estão evitando compartilhar suas vidas pessoais com o casal por medo de que seus segredos possam aparecer em documentários reveladores e até prejudicar as relações com o príncipe William e Kate Middleton.

Paula Froelich, produtora de histórias da NewsNation, disse ao tabloide britânico que “é um grande negócio” que impede os famosos de compartilharem detalhes de suas vidas com o duque e duquesa de Sussex.

“Todo mundo tem um filme para vender e uma peça da Broadway que eles querem estrear em Londres ou no West End. Eles sabem que o príncipe William e Kate — que são as maiores celebridades de lá — não aparecerão se eles pensarem que alguém é amigo de Harry e Meghan. Minhas fontes me dizem que é tudo sobre o dinheiro”, avaliou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Beckham (@davidbeckham)

Príncipe Harry e Meghan Markle buscam casas mais próximas de Hollywood

Em meio dos rumores sobre separação, o príncipe Harry e a ex-atriz, Meghan Markle estão buscando outra mansão para a família, de acordo com o site "Express". O casal e os filhos vivem hoje numa mansão de US$ 14 milhões (cerca de R$ 66 milhões) no recanto de luxo de Montecito, na Califórnia.

No entanto, os dois estariam tentando se mudar para mais perto de Los Angeles e, segundo a mídia americana, já buscam "secretamente" residências na região de Malibu e de acordo com o jornal The Mirror,